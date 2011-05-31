Ситуація в Маріуполі зі спалахом холери контрольована

Ситуація в Маріуполі зі спалахом холери на даний час - контрольована, запевнив міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора ввечері у Маріуполі, після відвідин у інфекційному відділенні міської лікарні № 4 чотирьох хворих городян.

Міністр повідомив, що його сьогоднішній візит до Маріуполя «здійснюється за дорученням президента і прем`єр-міністра». «У процесі візиту з`ясував перше: ситуація тут – контрольована», - заявив О. АНІЩЕНКО.

За його словами, міською владою Маріуполя, обласною держадміністрацією, міською і обласною СЕС вжито «досить вичерпний комплекс заходів, щоб запобігти поширенню цієї інфекції».

«Заборонено купатися на всіх пляжах міста Маріуполя, заборонений аматорський вилов риби, заборонено використовувати в їжу рибу місцевого вилову, ця ж заборона поширюється на всі точки громадського харчування - ресторани і кафе. Проведене перехлорування води у водогінній мережі », - перелічив міністр.

Також він повідомив, що вже сьогодні взято більше 20 проб питної, річкової та морської води, фекальних мас, у місцевих рибалок взята для дослідження виловлена ними риба - бички «для визначення, де ж це вогнище зараження». За словами О.АНІЩЕНКО, перші результати цих досліджень будуть отримані вже протягом двох найближчих днів.

Крім того, він додав, що «склад, виділений тут, у Маріуполі, відправлений на протичумну Кримську станцію, і через 3-4 дні буде відомо, токсикогенний він, чи ні». «Для нас це має значення, тому що у залежності від результату заходи можуть бути ще більш посилені», - заявив О.АНІЩЕНКО.

Говорячи про хворих, міністр сказав, що на сьогодні стан двох чоловіків старше 55 років і жінки похилого віку - стабільний, усі вони госпіталізовані.

«Госпіталізована четверта особа. Він поступив учора ввечері, у його випадку - схожа клініка, як і у попередніх трьох. У нього бактеріологічний аналіз поки не підтверджений, але джерело - ті ж бички, якими його пригостили рибалки. Він чистив їх для кішки, для себе не використовував, але, ймовірно, погано помив руки », - розповів О.АНІЩЕНКО.

При цьому міністр нагадав, що двоє з трьох хворих рибалок їли виловлених бичків, а третій рибалка, за його ж словами, «під час вахти упав і насьорбався води».

На завершення О.АНІЩЕНКО повідомив, що заборонні заходи у Маріуполі будуть скасовані «тільки після особливого розпорядження, яке буде тоді, коли ми випишемо останнього хворого, обстежимо його кілька разів, і після закінчення 10 днів після виписки цього останнього пацієнта ми зможемо бути відносно спокійними».