В Оболонському районі Києва відкрили дитячу поліклініку

В Оболонському районі Києва після шестирічної реконструкції та модернізації відкрили дитячу поліклініку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, урочисте відкриття медичного закладу відбулось за участю прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, міністра охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКА, голови КМДА Олександра ПОПОВА, голови Оболонської райдержадміністрації Василя АНТОНОВА, медичного персоналу та мешканців району.

«Продовжуючи святкувати День нашого рідного Києва, ми підготували черговий подарунок киянам. Сьогодні ми відкриваємо ще один соціальний об’єкт – модернізовану дитячу поліклініку та амбулаторію сімейної медицини на Оболоні. Відтепер цей заклад запрацює на повну силу та зможе обслуговувати майже 14 тисяч дітей та підлітків, що проживають у районі», – підкреслив О.ПОПОВ на церемонії відкриття.

Він подякував прем’єр-міністру та уряду за вагому підтримку в реалізації соціально-важливих проектів столичної влади.

В ході реконструкції поліклініки переплановано 1-й, 2-й та 3-й поверхи будівлі та підвал. Технічний поверх будівлі перебудовано в четвертий, а горище - в мансардне приміщення. Крім того, облаштовано вхідну групу, проведено заміну внутрішніх мереж інженерного забезпечення, встановлено два нових ліфти. Також оновлено фасад поліклініки.

Дитяча поліклініка №1 обслуговуватиме близько 14 тисяч дітей, у тому числі 2,5 тис. підліткового віку.

Крім того, сьогодні відкрили вже 9-ту у Києві амбулаторію сімейної медицини, яка також розташувалась у приміщенні оновленої поліклініки. Амбулаторія, де працюватиме 9 лікарів та 9 медичних сестер загальної практики, обслуговуватиме 14 тис. 800 мешканців.

*** Дитяча поліклініка №1 Оболонського району одна із чотирьох дитячих поліклінік, що входять до складу Центральної районної дитячої поліклініки Оболонського району. Дитяча поліклініка побудована і введена в дію у 1974 році загальною площею 2 тис. 681 метрів, плановою потужністю 280 відвідувань на зміну. Капітальний ремонт будівлі проводився у 1989 році.