У Полтаві атестат про середню школу отримав 43-річний чоловік

У Полтаві атестат про закінчення середньої школи отримав 43-річний чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у виправній колонії № 64.

За їхніми даними, чоловік закінчив вечірню школу, яка працює при колонії. Всього в колонії дванадцятий клас цього року закінчили 24 ув’язнених.

«Ув’язнені охоче навчаються, не пропускають занять. Вчителям за таку роботу доплачують 20% до зарплати. Школа повністю забезпечена підручниками. Сьогодні в колонії навчаються в школі майже 200 ув’язнених», - сказали в колонії.