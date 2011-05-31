У Вінниці відбудеться флеш-моб "Курці - вбивці та самогубці"

У Вінниці сьогодні відбудеться флеш-моб «Курці - вбивці та самогубці».

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації, з ініціативи Студентського парламенту Вінниччини, підтримки Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія», Вінницької обласної молодіжної громадської організації «Молоді регіони» та Вінницького обласного управління у справах сім`ї та молоді сьогодні у Вінниці пройдуть заходи до всесвітнього Дня без тютюну.

Також у рамках акції на 1-му поверсі ТРЦ «Магіцентр» запланована фотовиставка, яка порівняє життя курців та людей вільних від паління.

В кожному вищому навчальному закладі міста буде проводитись збір підписів «За життя без цигарок». А на останок у сквері Козицького заплановано флеш-моб «Курці - вбивці та самогубці», де молодь покаже, що відбувається з «пасивними» курцями та, врешті, з самими курцями.