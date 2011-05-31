Вінниччина: 2-річний хлопчик випав з третього поверху
14:27, 31 травня 2011Новини регіонів
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Черепно-мозкова травма
У м. Бершадь Вінницької області 2-річна дитина випадково випала з вікна третього поверху.
Про це зазначено у довідці, оприлюдненій 31 травня прес-службою УМНС у Вінницькій області.
За повідомленням, хлопчик, знаходячись без догляду батьків, 29 травня випав з вікна третього поверху.
Дитина госпіталізована у реанімаційне відділення центральної районної лікарні з закритою черепно-мозкова травмою, забоєм м’яких тканин голови і колінних суглобів.
На даний час потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан стабільний.
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