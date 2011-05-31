Дніпропетровщина: підрозділи "швидкої" об’єднають у центр екстремальної медицини

На Дніпропетровщині усі підрозділи швидкої та екстреної допомоги будуть об’єднані в єдиний обласний центр екстремальної медицини та медицини катастроф і виведені з підпорядкування лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську під час презентації моделі управління проектом «Модернізація охорони здоров’я» в Дніпропетровській області заявив голова облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ. За його словами, єдиний центр екстремальної медицини фінансуватиметься з обласного бюджету.

О.ВІЛКУЛ зазначив, що модернізація системи охорони здоров’я в регіоні дасть змогу відкрити додаткові пункти базування карет швидкої на 35%, а кількість бригад медиків збільшиться на 12%.

«Машини екстреної і швидкої медичної допомоги повинні приїжджати на виклик за 10 хвилин у містах і не більше, ніж за 20 хвилин у сільській місцевості. На автомобілях будуть встановлені системи супутникової навігації», - зазначив О.ВІЛКУЛ.

За його словами, ефективність роботи служб швидкої допомоги підвищиться як мінімум на 30%.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпропетровській області з поточного року розпочнеться реалізація пілотного проекту модернізації охорони здоров’я.