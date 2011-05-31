У Криму школярі під час прибирання пляжу знайшли снаряд

У Сакському районі Криму під час прибирання пляжу поблизу с. Молочне учні 9-го класу місцевої школи знайшли артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК, школярі повелися зразково: про небезпечну знахідку вони негайно повідомили в Сакський міський відділ міліції й організували охорону артилерійського снаряда до прибуття правоохоронців.

За проявлену пильність, оперативність і чіткість дій керівництво Сакської міліції висловило подяку трьом учням Молочненської загальноосвітньої школи, які знайшли снаряд.