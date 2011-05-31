Херсон: собакам таки заборонили гавкати у нічний час

Міська рада Херсона зобов`язала господарів собак, яких утримують в квартирах багатоповерхових будинків, попереджати гавкіт своїх вихованців у нічний час

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна норма міститься в нових Правилах впорядкування Херсона, ухвалених міською радою сьогодні на сесії.

Згідно з документом, власники собак повинні «забезпечувати тишу – попереджати гавкіт собак у період з 22.00 до 8.00».

Ця вимога також стосується власників інших домашніх тварин - кішок, кіз, свиней, нутрій, великої рогатої худоби та інших.

За недотримання цих правил передбачається адміністративна відповідальність.