Херсон: собакам таки заборонили гавкати у нічний час
15:58, 31 травня 2011Новини регіонів
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Це стосується також корів...
Міська рада Херсона зобов`язала господарів собак, яких утримують в квартирах багатоповерхових будинків, попереджати гавкіт своїх вихованців у нічний час
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна норма міститься в нових Правилах впорядкування Херсона, ухвалених міською радою сьогодні на сесії.
Згідно з документом, власники собак повинні «забезпечувати тишу – попереджати гавкіт собак у період з 22.00 до 8.00».
Ця вимога також стосується власників інших домашніх тварин - кішок, кіз, свиней, нутрій, великої рогатої худоби та інших.
За недотримання цих правил передбачається адміністративна відповідальність.
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