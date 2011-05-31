У Маріуполі вже четвертий випадок захворювання на холеру

Сьогодні підтверджено четвертий випадок захворювання на холеру у госпіталізованого пацієнта, стан хворого медики оцінюють як середньої важкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, головний державний санітарний лікар України Сергій Риженко разом з головним державним санітарним лікарем міста Маріуполь Георгієм Гусаковим здійснили обхід інфекційного госпіталю, в якому перебувають хворі на холеру. Вони переконалися, що пацієнти вчасно і в повному обсязі отримують необхідну медичну допомогу.

У прес-службі зазначають, що у міській СЕС Маріуполя відбулося засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії Донецької ОДА та нарада. За підсумками заходів Голова Держсанепідслужби доручив в 3 рази збільшити об’єми лабораторного контролю об’єктів зовнішнього середовища з метою виявлення збудника холери.

До Маріуполю прибули досвідчені спеціалісти із Сімферополя і Миколаєва для надання практичної допомоги.

Члени міської надзвичайної протиепідемічної комісії міста Маріуполя ретельно перевіряють дотримання всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Сьогодні сплановано засідання Міського штабу з локалізації осередку холери, який проходитиме за участі представників МОЗ, мера міста, керівників служб і відомств, правоохоронних органів, і на якому будуть проаналізовані результати виконаної роботи.