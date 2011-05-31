У Києві відбувся аукціон на допомогу онкохворим дітям

Напередодні Дня захисту дітей у Музеї мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків відбувся добродійний аукціон «Мистецтво милосердя», який проводиться у рамках проекту Фонду Олександра Фельдмана «Майбутнє – в очах дітей». Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, близько 2 млн. грн., виручених від продажу виставлених лотів, будуть перераховані на придбання для Харківського міського центру дитячої нейрохірургії медичного обладнання компаній - виробників Anspach Effort Inc і Synthes Inc, аналогів якому немає в Україні.

Серед 55 картин з приватної колекції народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА на аукціоні були представлені роботи відомих українських і західних майстрів ХХ століття. Зокрема, кольорові літографії і офорти Марка Шагала, Пабло Пікассо, Хоана Міро, Анрі Матісса, а також картини Давида Бурлюка, Василя Хмелюка, Миколи Глущенка, Якова Шапіро, Леона Зака, Ерно Ерба, Костянтина Терешковича, Михайла Андрієнка-Нечитайла та інших художників.

Центральний лот – роботу Михайла Адлена «Дівчинка з лялькою» – за 240 тис. грн. придбав відомий меценат Юрій САПРОНОВ, який заявляв раніше, що «якщо вийде придбати цю картину, я передам її Харківському художньому музею».

В аукціоні також взяли участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН і Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, які придбали такі роботи – В.Чаус «Дівчата в полі», І.Пайлерс «Натюрморт з яблуками», Ф.Благонравов «Дівчата на галявині» і «Радянський Харків» невідомого художника.

Як вже повідомлялося, передаукціонні виставки проходили в двох містах – в галереї «АВЕК» у Харкові з 20 до 23 травня і в Музеї ім. Ханенків у Києві з 26 травня до 30 травня.