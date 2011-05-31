У Феодосії з другого поверху випала 4-річна дитина

Батьки були вдома

У Феодосії (АР Крим) із вікна другого поверху п`ятиповерхового житлового будинку випала дитина 2007 року народження й залишилася живою. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, нещасний випадок стався за невстановлених обставин. Батьки дитини під час інциденту перебували вдома. Хлопчика доставили в хірургічне відділення Феодосійської міської дитячої лікарні з легкими травмами. Стан постраждалого задовільний.

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