У Маріуполі у боротьбу з холерою задіяно й міліцію

У місті Маріуполі щодня для запобігання зараженню населення холерою в протиепідемічних заходах задіяно більш як 100 правоохоронців.

Про це повідомили у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

Так, за словами виконуючого обов`язки начальника відділу громадської безпеки Маріупольського ГУ Романа ГЛУЩЕНКА, для проведення інформаційної роботи з населенням з метою недопущення лову риби з причалів і купання громадян в Орджонікідзевському і Приморському районах задіяно 8 співробітників патрульної служби. Крім цього, 18 чоловік особового складу здійснюють патрулювання прибережної зони для охорони громадського порядку.

Також у міськлікарні № 4, біля інфекційного відділення, куди госпіталізовані хворі, забезпечено цілодобове чергування двох міліціонерів.

Крім того, Р.ГЛУЩЕНКО повідомив, що в Маріуполі було сформовано 4 мобільні групи, до складу яких входять співробітники міліції, рибоохорони, представники СЕС і ветеринарної медицини. Ці групи відпрацьовують місця стихійної торгівлі, продовольчі ринки і магазини міста з метою виявлення порушень правил торгівлі риби і рибної продукції. І лише за добу відпрацювання було виявлено 12 порушень, вилучено більш як 60 кг риби на суму близько 2 тис. грн.

За цей час до адміністративної відповідальності співробітниками міліції притягнуто 7 громадян за торгівлю з рук у невстановленому місці..

Представники рибоохорони склали 5 протоколів за збут незаконно видобутої продукції і порушення порядку збуту об`єктів тваринного світу. Також співробітники ветеринарної міліції покарали одного підприємця за ст. 107 КУпАП – «Порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-епідеміологічних вимог».

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі було госпіталізовано 4 людини, хворих на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибалками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО, який прибув у понеділок, запевнив, що ситуація із спалахом в Маріуполі холери під контролем.

Міністр повідомив, що «на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії всі керівники силових органів одержали команду – поставити на пляжах таблички (про заборону купання), виставити патрулі, які патрулюватимуть по всьому побережжю». «Всі силові органи несуть персональну відповідальність, кожен керівник за своїм напрямом, і організовують патрулювання на побережжі, на базарах, зокрема й виявляють несанкціоновані торгові точки», - сказав О.АНИЩЕНКО.