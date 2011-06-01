Лише 37% сиріт та дітей, позбавлених батьків, перебувають на обліку

В Кіровоградській області на обліку з усиновлення перебуває 1305 дітей, що становить 37% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник служби у справах дітей Кіровоградської ОДА Віра СУХОПАРОВА.

За її словами, протягом січня-квітня 2011 року в області була всиновлена 31 дитина, з них 18 - українськими сім’ями, 13 – іноземцями.

На сьогодні в сім’ях опікунів та піклувальників Кіровоградщини виховуються 2033 дитини, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 512 дітей.

В.СУХОПАРОВА зазначила, що в області поширеною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

«Станом на 30 травня на території області функціонує 26 дитячих будинків сімейного типу та 192 прийомні сім’ї, в яких виховується 512 дітей», – повідомила начальник служби у справах дітей ОДА.