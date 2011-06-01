У Миколаєві в приватному гаражі виявлено 8 кг ртуті

Мешканка Миколаєва, пенсіонерка 1952 року народження, під час прибирання в гаражі, який вона отримала у спадок від чоловіка, виявила ємність вагою близько 8 кг із речовиною, що нагадує ртуть.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Миколаївській області, господиня гаража зателефонувала до оперативно-диспетчерської служби Управління МНС у регіоні і повідомила про небезпечну знахідку.

Співробітники Миколаївського воєнізованого гірничо-рятувального загону, які прибули на місце знахідки, класифікували речовину як металічну ртуть і вилучили її для подальшої утилізації.