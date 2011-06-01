У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.

Згідно з даними Гідрометеорологічного центру, сьогодні вранці й вдень місцями очікуються сильні зливи, грози, град, пориви північно-східного вітру до 20 метрів на секунду.

Останній раз штормове попередження оголошувалося в Криму на 30 травня.