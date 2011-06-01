Вінниця: чоловік впав з третього поверху ТРЦ

У Вінниці чоловік, який впав з третього поверху торгово-розважального центру "Магіцентр", помер сьогодні вночі у лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начмед вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги Богдан ТРОХИМЕНКО.

«Чоловік помер сьогодні вночі через отримання численних травм», - констатував він.

За його словами, лікарі зробили все можливе: постраждалому була пришита рука, зроблені численні операції, проте чоловік помер, не приходячи до тями, в реанімаційному відділенні лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня близько 19.00 з третього поверху всередині ТЦ "Магіцентр" впав 38-річний житель Вінниці. Внаслідок падіння чоловік правою рукою зачепився за скляну огорожу і йому відірвало руку в районі передпліччя.

Постраждалий відразу був госпіталізований в реанімаційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги.