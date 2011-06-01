Кіровоградщина: тракторист виявив у полі 60 боєприпасів

У селі Моршине Знам’янського району Кіровоградської області тракторист під час польових робіт натрапив на місце зберігання понад 60 боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Сапери МНС, які прибули на місце події, за допомогою міношукача обстежили територію. Загалом у полі вони відкопали 62 артилерійських снаряда. Усі боєприпаси вивезено на полігон та знешкоджено.