Кіровоградщина: тракторист виявив у полі 60 боєприпасів
15:50, 01 червня 2011Новини регіонів
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Вивезено на знешкоджено
У селі Моршине Знам’янського району Кіровоградської області тракторист під час польових робіт натрапив на місце зберігання понад 60 боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Сапери МНС, які прибули на місце події, за допомогою міношукача обстежили територію. Загалом у полі вони відкопали 62 артилерійських снаряда. Усі боєприпаси вивезено на полігон та знешкоджено.
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