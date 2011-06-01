Кіровоград: 500 матерів з малюками взяли участь у фотосесії

Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, близько 500 матерів з малюками взяли участь у фотосесії на центральній площі Кіровограда.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся у рамках святкової акції «Кіровоград у пелюшках».

«Ми вважаємо, що наш захід вже став традицією. З кожним роком кількість молодих мам і малечі збільшується. Професійний фотограф робить груповий знімок з верхнього ракурсу, всі учасники фотосесії отримають плакат-знімок на пам’ять безкоштовно», - сказала одна з ініціаторів акції Олена НІКІТІНА.

Крім того, за її словами, спонсори акції роздали 700 дитячих подарунків: іграшки, предмети гігієни, олівці та фарби для малювання.

«Хочеться, щоб у майбутньому акція розширила свою географію на всю Кіровоградщину, подібні фотосесії можна організовувати і в районах. Ми над цим працюємо», - зазначила О.НІКІТІНА.