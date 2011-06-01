На Донеччині з початку року підлітки скоїли 16 суїцидів

У Донецькій області з початку 2011 року підлітками було скоєно 16 суїцидів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника кримінальної міліції у справах дітей Головного управління МВС України в Донецькій області Олександр ПОДОЛИННИЙ.

Він зазначив, що практично в кожному з цих випадків провина лежить на дорослих, які вчасно не надали дітям, перш за все, психологічну допомогу.

«Цього року підлітками скоєно 16 суїцидів, - сказав О.ПОДОЛИННИЙ. - При вивченні причин цих вчинків було встановлено, що, як правило, суїциди здійснюються внаслідок недостатньої уваги батьків, втручання в особисте життя дітей, ненадання якоїсь психологічної, моральної допомоги у вирішенні їхніх проблем».

Правоохоронець, говорячи про цю проблему, підкреслив, що міліція постійно проводить усесторонню роботу із захисту прав дітей.

За словами О.ПОДОЛИННОГО, тільки цього року співробітники кримінальної міліції у справах дітей притягли до адміністративної відповідальності 112 батьків, які чинили насильство в сім`ї, 11 батьків притягли до кримінальної відповідальності.

Він також повідомив, що міліція займається профілактичною роботою з проблемними сім`ями щодо попередження злочинів.

О.ПОДОЛИННИЙ констатував, що спільними зусиллями кримінальної міліції у справах дітей і служб у справах дітей, лікувальних установ у 2011 році за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «притягли до відповідальності понад 1,6 тис. батьків, які не виконували обов`язки з виховання своїх дітей».

Правоохоронець зазначив, що міліція також займається пошуком зниклих дітей і допомагає їх повернути в сім`ї.

Так, уже в 2011 році в Донецькій області 491 дитину було знайдено й повернено в сім`ю або до соціальної установи за місцем проживання. З цих дітей 387 були виявлені вже протягом 24 годин після надходження повідомлення про їхнє зникнення до міліції, сказав О.ПОДОЛИННИЙ.