У Запорізькій області холери немає – СЕС

У Запорізькій області холери немає.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив сьогодні на брифінгу в Запорізькій облдержадміністрації головний санітарний лікар області Анатолій СЕВАЛЬНЄВ.

«Незважаючи на виявлення чотирьох випадків захворювання на холеру в Маріуполі Донецької області, яка межує із Запорізькою, в нашій області епідемічна ситуація спокійна і контрольована», - констатував головлікар облСЕС.

За словами А.СЕВАЛЬНЄВА, фахівці СЕС регіону постійно в рамках декількох міжнародних моніторингів контролюють у 100 пунктах області наявність холерних і холероподібних вібріонів. «Зараз, враховуючи надзвичайну ситуацію, що виникла в Маріуполі, в нашій області кількість таких контрольних пунктів збільшена на 24», - сказав А.СЕВАЛЬНЄВ, зазначивши, що більшість з них встановлена в Бердянську – місті, яке гідрологічно суміщене з небезпечним регіоном.

В області також створений штаб протидії розповсюдженню холери.

Незважаючи на те, що жодного випадку бактеріологічного забруднення або наявності холерних або холероподібних вібріонів на сьогодні на території Запорізької області і Бердянська, зокрема, не виявлено, жителям і гостям портового міста СЕС купатися не радить.

«Жителям і гостям Бердянська запропоновано впродовж двох тижнів (це подвійний інкубаційний період розвитку холери) утриматися від морських купань у районі міського пляжу, який розташований у Бердянській затоці», - сказав головний санітарний лікар області.

На інших територіях Азовського узбережжя Запорізької області масовий відпочинок і купання, за словами А.СЕВАЛЬНЄВА, дозволені, і оздоровчий сезон відкривається вчасно.