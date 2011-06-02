Яку нам продають каву і шоколад?

Держпідприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації» (Херсонстандартметрологія) забракувало каву і шоколад відомих виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію розміщено на офіційному сайті підприємства.

Зокрема, повідомляється, що випробувальною лабораторією харчової і сільгосппродукції ДП «Херсонстандартметрологія» за квітень-травень 2011 року було перевірено продукцію, доставлену фахівцями Херсонського обласного управління з питань захисту прав споживачів. Серед зазначених продуктів виявлені такі, які не відповідають вимогам нормативних документів: ковбаса напівкопчена «Краківська» (виробник ПП «Шкуринський» м. Миколаїв) за органолептичними показниками, кава «Nesсafe» (виробник Nestle, Бразилія) за органолептичними показниками, шоколад чорний з лісовими горіхами ТМ «Корона» у зв`язку з наявністю згірклого горіха, томатна паста (виробник колективне підприємство «Продтовари» м. Білгород-Дністровський) у зв`язку з наявністю темних включень, вино «Кагор Український» (виробник ТОВ винзавод «Південні вина», м. Одеса) через наявність синтетичних фарбників, а також молоко згущене цільне з цукром виробників ЗАТ «Білицький молочноконсервний комбінат» і ВАТ «Ічнянський молочноконсервний комбінат» у зв`язку з наявністю рослинних жирів.

Матеріали проведених досліджень передані обласному управлінню з питань захисту прав споживачів для ухвалення рішень щодо продукції зазначених виробників.