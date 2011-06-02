Херсонщина: від ураження електрострумом загинув чоловік

На Херсонщині від ураження електричним струмом загинув громадянин Молдови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області 52-річний громадянин Молдови приїхав у гості до рідної сестри у селище Горностаївка Херсонської області. Чоловік офіційно зареєструвався у паспортному столі і мав повертатися до себе додому 8 червня. Однак, у середу 1 червня він допомагав сестрі молоти зерно на дерть і його вдарила електричним струмом зернодробильна установка. Згідно з матеріалами розслідування електрострум пройшов через

ліву сторону тіла людини, зокрема, крізь руку, серце і ногу, від чого чоловік помер. Попередньо, причиною нещасного випадку стала самовільна зміна конструкції молотильної установки. Крім того, конструкція не була заземлена.