Житомирщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 14 школярів

У Житомирській області з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовано 14 школярів (1997-2002 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ці учні проходили виробничу практику у середній школі смт Гранітне Малинського району.

Їх госпіталізовано 2 червня до Малинської центральної районної лікарні. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Управління МНС в Житомирській області.