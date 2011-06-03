Житомирщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 14 школярів
09:53, 03 червня 2011Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
У Житомирській області з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовано 14 школярів (1997-2002 років народження).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ці учні проходили виробничу практику у середній школі смт Гранітне Малинського району.
Їх госпіталізовано 2 червня до Малинської центральної районної лікарні. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.
В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація знаходиться на контролі Управління МНС в Житомирській області.
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