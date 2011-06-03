Головний санлікар України назвав причину отруєння дітей на Житомирщині

Головний державний санлікар України назвав причину отруєння дітей на Житомирщині

Київ. 3 червня. УНІАН. Головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО назвав причину отруєння дітей у селищі Гранітному Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, С.РИЖЕНКО вважає, що діти отруїлися через вживання молочного супу у їдальні місцевої школи.

Головний санітарний лікар країни назвав ситуацію, що склалася, «санітарною диверсією з боку кухарів». «Вони без використання технологічних карт, на свій розсуд, готували дітям молочний суп, який, імовірно, і став причиною того, що 16 дітей опинилось на лікарняних ліжках з симптомами гострої кишкової інфекції» - заявив він.

У Держсанепідслужбі також повідомили, що остаточні результати лабораторних досліджень очікуються через два дні.

Сьогодні з 6-ї ранку у селищі Гранітному, де отруїлися діти, працює комісія під головуванням головного державного санітарного лікаря України.

Зараз голова Держсанепідслужби перебуває у інфекційному стаціонарі, куди госпіталізовані діти, він доручив в усіх регіонах посилити нагляд за об’єктами харчування, особливо для дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області 16 школярів з селища Гранітне госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією. Діти проходили виробничу практику та харчувались у місцевій школі. Нині вони перебувають у Малинській центральній районній лікарні.