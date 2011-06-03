На Чернігівщині - понад "офіційних" 800 сміттєзвалищ

У Чернігівській області офіційно налічується майже 800 сміттєзвалищ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області.

За інформацією прес-служби, тверді побутові відходи в регіоні складуються на 26 полігонах та 771 сільських сміттєзвалищах, які займають в області площу понад 630 га. Щорічна кількість відходів, що розміщуються на цих об`єктах, становить близько 500 тис. тонн.

Через відсутність на території області сміттєпереробних та сортувальних комплексів, на полігони та сміттєзвалища потрапляє значна частина відходів, які мають ресурсну цінність і підлягають переробці та утилізації.

Для усунення негативного впливу, обмеження обсягів утворення і накопичення відходів Держуправління проводить процедуру лімітування обсягів відходів на 2012 рік.

Так, перелік власників відходів, що проходять процедуру лімітування, розширено до 806 підприємств (на початок 2011 року таких підприємств було 736).

За статистичними даними, площа Чернігівської області становить 31865 км квадратних, на її території на 1 травня проживали 1 млн. 94,8 тис. осіб.