На Волині під час купання потонула 10-річна школярка

У Волинській області потонула десятирічна школярка, ще двох врятовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області.

За їх даними, трагедія сталася напередодні на ставку села Крухиничі Локачинського району.

Як з’ясувалося, після занять у пришкільному таборі дівчинка з двома подругами вирушила купатися. Невдовзі місцевий житель, який знаходився поблизу, почув крики про допомогу. Чоловік кинувся рятувати дітей. Одна з дівчаток вибралася на берег самотужки, ще одній чоловік допоміг дібратися до берега. Третю дівчинку врятувати не вдалося, її тіло згодом буле знайдено на дні ставка.