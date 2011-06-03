Вода в Азовському й Чорному морях відповідає нормам

Вода в Азовському й Чорному морях біля берегів Херсонської області відповідає санітарним нормам.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Херсонської області Анатолій СЛАБЧАК, у рамках заходів щодо попередження й виявлення збудників холери та іншого патогенного середовища у водоймах регіону Херсонська облСЕС подвоїла частоту забору води і фауни (риби) – з одного до двох разів на тиждень.

Станом на ранок п`ятниці, 3 червня, збудників холери в регіоні не виявлено.

Водночас, А.СЛАБЧАК зазначив, що у воді Азовського моря рівень кишкової палички нижче за норму в 100 разів – усього 50 одиниць при нормі 5 тис. одиниць, і при можливій допустимій нормі 25 тис. одиниць без наявності патогенної мікрофлори.

Вода в Чорному морі також відповідає санітарним нормам.

Враховуючи наявні дані, облСЕС не вводила будь-яких обмежень із експлуатації пляжів у регіоні.

«Вода в Азовському морі на рідкість чиста, і в облСЕС не було підстав вводити обмеження у роботі офіційних сертифікованих пляжів», - повідомив А.СЛАБЧАК.

Також, за словами заступника головлікаря Херсонської облСЕС, обласна протиепізоотична комісія при облдержадміністрації у зв`язку із ситуацією в Донецькій області затвердила низку заходів щодо моніторингу ситуації на річкових і морських водоймах області.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, в Херсонській області налічується 158 пляжів, які перебувають під наглядом держсанепідслужби (145 морських і 13 річкових). Цього року, за даними облСЕС, поки дозвіл на відкриття отримали 47 морських пляжів, але процес сертифікації пляжів продовжується по мірі відкриття курортного сезону.

У 2010 році в регіоні офіційно працювали тільки 110 пляжів (100 морських і 10 річкових), інші так і не отримали дозвільних документів на відкриття.