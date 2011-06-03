Кіровоградщина: 200 дітей отримали слухові апарати

У Кіровоградській області 184 дитини отримали слухові апарати від волонтерів німецького благодійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Кіровоградської міської ради.

Обстеження дітей проводили в Одесі німецькі лікарі, вони визначали рівень зниження слуху. Кожному пацієнту підібрали спеціальні вкладки у вуха й безкоштовно видали по два слухових апарати (вартість одного – близько 11 тис. грн.).

Представники німецького фонду самі запропонували допомогу, а транспортувати дітей та їхніх батьків до Одеси взялася кіровоградська мерія.

Волонтери також отримали списки маленьких кіровоградців із вадами зору. У вересні цього року з Німеччини для них надійдуть окуляри.