Кіровоградщина: 200 дітей отримали слухові апарати
Від німецьких волонтерів
У Кіровоградській області 184 дитини отримали слухові апарати від волонтерів німецького благодійного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Кіровоградської міської ради.
Обстеження дітей проводили в Одесі німецькі лікарі, вони визначали рівень зниження слуху. Кожному пацієнту підібрали спеціальні вкладки у вуха й безкоштовно видали по два слухових апарати (вартість одного – близько 11 тис. грн.).
Представники німецького фонду самі запропонували допомогу, а транспортувати дітей та їхніх батьків до Одеси взялася кіровоградська мерія.
Волонтери також отримали списки маленьких кіровоградців із вадами зору. У вересні цього року з Німеччини для них надійдуть окуляри.