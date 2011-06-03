Тільки 3 з 11 столичних пляжів мають санітарні паспорти

На сьогодні три з одинадцяти столичних пляжів мають санітарні паспорти.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на генерального директора КП «Плесо» Павла ПОХОДІЯ, столичний пляж “Чорторий” (парк Дружби Народів) отримав санітарний паспорт і тепер має офіційний дозвіл Деснянської СЕС на його експлуатацію.

31 травня санітарні паспорти отримали пляжі «Дитячий» та «Тельбін».

Як повідомляв УНІАН, купальний сезон в Києві розпочався 1 червня.

КП «Плесо» підготувало до прийому відвідувачів 11 міських пляжів Києва та 14 зон відпочинку (санітарні паспорти отримують лише пляжі).

Вдночас “Плесо” попереджає, що на зонах відпочинку “Совська балка”, що на Совських ставках (вул. Кадетський гай), та “Веселка”, що на Русанівській протоці (вул. Микільсько-Слобідська) не рекомендовано відпочивати через відкриті зливостоки.

До переліку не рекомендованих для купання водних об’єктів увійшли також зони відпочинку: «Сонячна» на озері Сонячне, що на вул. Ревуцького (у зв’язку з не відповідністю санітарним нормам, внутрішньою малопроточною водоймою кар’єрного типу з уповільненим водообміном) та «Синєозерна» на озері Синє, що на пр. Правди (недостатній водообмін).

На зазначених водоймах силами районних держадміністрацій та КП «Плесо» встановлено попереджувальні таблички про заборону купання.