В Одеській облСЕС не бачать передумов для спалаху холери

Фахівцями Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції і санітарними лікарями не зафіксовано в регіоні жодного випадку захворювання на холеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції завідувач відділом особливо небезпечних інфекцій Одеської облСЕС Олександр ВОЛКОВ.

За його словами, «вимірювання якості води проводяться в 107 місцях відкритих водоймищ, зокрема у 28 точках відпочинку населення і забору води в межах Одеси».

«На відміну від ситуації в районі Маріуполя Донецької області, де виникло сприятливе середовище для холерних ембріонів, - відзначив О.ВОЛКОВ, - в умовах Одеської області немає необхідного середовища розвитку даного захворювання - температура води в Одеській затоці набагато нижча, ніж в Азовському морі».

З урахуванням цього, повідомив він, фахівці не бачать передумов для спалаху холери в Одеському регіоні.

Також заввідділом облСЕС додав, що овочі, які поставляються до Одеси, і фрукти із зарубіжних країн ретельно перевіряються санітарними службами, а огірки з Іспанії, що викликали спалахи захворювань у деяких країнах, до місцевих портів не завозяться.