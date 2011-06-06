Сумщина: учень ліцею через помсту вбив і спалив двох людей

У місті Глухів Сумської області співробітники міліції затримали учня ліцею, який через помсту вбив і спалив двох осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю управління МВС України в Сумській області, 2 червня після гасіння пожежі в будинку пенсіонерки було знайдено мертвими господиню оселі і місцеву жительку. За висновком судово-медичної експертизи, їх смерть сталася внаслідок пошкодження внутрішніх органів.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники правоохоронних органів затримали місцевого жителя, учня ліцею.

Попередньо встановлено, що він удень 1 червня в зазначеному будинку, з метою помсти, заподіяв смертельні тілесні ушкодження потерпілим, після чого викрав 50 гривень і підпалив будинок.

За даним фактом проводиться слідство.