У Києві через спеку офіційно введуть сієсту?

Звична для жарких країн сієста - тривала перерва серед дня через спеку - може стати нормою і в Україні: у КМДА розіслали всім підприємствам рекомендації починати робочий день о 7:00 і йти на перерву о 11:00

Знову приступати до праці пропонується аж о 17:00, а закінчувати робочий день - о 21:00.

Як підкреслили в КМДА, це стосується більше будівельних організацій та фірм, де немає кондиціонерів і можна отримати тепловий удар. Адже перерва в середині дня через спеку дозволяє людям уникнути проблем зі здоров`ям і підвищити ефективність. Але це все добровільно, мерія лише рекомендує.

У мерії вважають, що в першу чергу такий графік роботи варто впровадити в серпні, оскільки цей місяць, вважають чиновники, буде найбільш спекотним. Хоча, як нам розповіли в Укргідрометцентрі, ця інформація помилкова.

«Швидше за все, вони зробили аналіз минулорічного літа. Тоді серпень був аномально спекотним, температура сягала 40 градусів. Вони подумали, що цього року так само буде. Запити про надання прогнозів нам не надсилали. Треба не в серпні впроваджувати сієсту, а коли температура піднімається вище 35 градусів », - повідомила заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко. Те, що серпень обраний на основі даних минулого року, підтвердили і в прес-службі КМДА.

У самій мерії кажуть, що самі чекають, коли їм у зв`язку зі спекою підкоригують робочий день. «Кондиціонери не скрізь стоять. Але зате тепер нам можна приходити у коротких сукнях і топіках,» - повідомила одна з працівниць КМДА.

Деякі підприємства вже й без мерії ввели сієсту. «Люди виходять на роботу десь о 7:00, потім вдень - велика перерва, а ввечері - знову починаємо. У першу чергу, це стосується покрівельників, адже людина просто фізично не може працювати при спеці нормально. Ефективність впаде за годину», - повідомили в керівництві великої будівельної компанії.

Разом з тим в офісах вважають, що сієста - зайва. «Ми нещодавно переїхали в новий офіс, у нас поки немає кондиціонерів. Тому ми збільшили обідню перерву і співробітникам дозволили під час неї ходити купатися на пляж, благо, він недалеко. А ввечері затримуємося на годину,» - розповіли в рекламному агентстві.

У свою чергу директор фірми, що займається підбором персоналу, відзначає, що пробував ввести сієсту, але відразу ж відмовився. "На роботу це мало було схоже. Сієста вводиться лише на маленькій частині підприємств, а всі інші працюють за графіком. Наприклад, о 8 ранку ми не могли ні до кого додзвонитися, так само як і о 8 вечора. Продуктивність впала,. Щоправда, працівники перестали запізнюватися - вранці пробок немає," - каже директор.

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