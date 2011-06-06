У Сумах стартував фестиваль для людей з обмеженими можливостями

У Сумах стартував VIII театральний фестиваль людей з функціональними обмеженнями «Веселка».

Як передає кореспондент УНІАН, вітаючи учасників та гостей свята, заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ зазначив, що влада докладає максимум зусиль, аби діти з обмеженими можливостями були рівноправними членами суспільства, отримали якісну освіту та знайшли своє місце в житті.

«Приємно, що фестиваль стає традиційним, отримує численних прихильників. Тут діти можуть не тільки реалізувати свій творчий потенціал, але й знайти нових друзів, поспілкуватися з однолітками та активно відпочити», – наголосив він.

У цьому році свої здібності продемонструють 14 колективів, понад 100 дітей-інвалідів із Сум, Глухова, Охтирки, Білопілля, Путивля, Ромен, Конотопа, Тростянця та волонтерського соціального театру «Дорогою добра» з Харкова. Традиційно у фестивалі бере участь і народний аматорський театр-студія «Паростки» з Києва.

Виступи дітей оцінюватиме журі, у складі якого керівники аматорських колективів, викладачі, актори, працівники закладів культури. За підсумками фестивалю будуть визначені переможці в номінаціях: за кращу головну, жіночу, чоловічу, другорядну роль, за музичний супровід, режисуру та оригінальність.

Під час фестивалю діє виставка-продаж робіт дітей-інвалідів, на якій представлені вироби декоративного-ужиткового мистецтва.