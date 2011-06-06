Чернігівщина: двоє людей померли через отруєння спиртом
14:57, 06 червня 2011Новини регіонів
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Інші у лікарні
У Чернігівській області четверо людей отруїлися спиртом, двоє з них померли.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Чернігівській області, 37-річний житель Коропа помер у власному будинку, а його 33-річна дружина і двоє друзів, віком 63 і 41 рік, потрапили до лікарні. Невдовзі старший з чоловіків помер у реанімації.
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