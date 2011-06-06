Донеччина: через спалах холери перевірено 360 об'єктів

У Донецькій області, і зокрема на Азовському побережжі, у зв`язку зі спалахом холери в Маріуполі, лікарі санітарно-епідеміологічної станції перевірили більш як 360 об`єктів підвищеного епідризику, і на 163 - виявили санітарні порушення і склали протоколи.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У СЕС нагадали, що на всьому побережжі Азовського моря, де заборонено ловля риби і купання до покращення епідситуації, з 04.06.2011 р. спільною постановою головного державного санітарного лікаря і головного державного інспектора ветеринарної медицини Донецької області на ринках і у всіх підприємствах оптової та роздрібної торгівлі тимчасово заборонена реалізація риби сирої, в`яленої, копченої, виловленої в акваторії Азовського моря і в річці Кальміус біля м. Маріуполя.

За результатами перевірок об`єктів підвищеного епідризику СЕС було накладено 17 фінансових санкцій, припинено експлуатацію 21 об`єкту, на 14 об`єктах - обмежено асортимент продукції, знято з реалізації близько 480 кг харчових продуктів, усунено від роботи 38 працівників.

Крім того, епідеміологи констатували, що на санітарно-бактеріологічні показники і холеру було відібрано 2124 зразків питної води, морської води і води відкритих водоймищ, харчових продуктів, зокрема риби і морепродуктів. За результатами досліджень було виділено холероподібний вібріон у воді відкритих водоймищ, морській і стічній воді, пробах риби.

В даний час у регіоні проводиться очищення і дезинфекція зливових дренажних канав, виявлення і тампонування несанкціонованих скидань у зливову каналізацію.

У Маріуполі продовжує працювати комісія Міністерства охорони здоров`я України, обласних органів охорони здоров`я і санепідслужби. Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перші випадки захворювання на холеру в Маріуполі було зареєстровано 29 травня 2011 року. Станом на 7.00 6 червня в інфекційному відділенні Маріупольської міської лікарні №4 вже підтверджено захворювання на холеру у 14 чоловік. Перебіг захворювання – середнього ступеня тяжкості.