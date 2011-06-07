На Чернігівщині податківці виявили підпільну аптеку. Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Чернігівській області, співробітники, перевіряючи інформацію щодо законності здійснення торгівлі лікарськими засобами та препаратами медичного призначення, припинили діяльність нелегальної аптеки.

Власниця закладу взагалі не мала жодного документу для здійснення такого виду діяльності. У неї не було ані державної реєстрації суб’єкта господарювання, ані ліцензії на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, паспорта аптечного закладу, а також документів, які б підтверджували кваліфікацію фахівця (тобто, сертифіката спеціаліста).

У результаті проведених заходів, співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу лікарські засоби та препарати медичного призначення на суму близько 100 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.