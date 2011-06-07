У Донецькій області 55% дітей-сиріт не мають житла

У Донецькій області в даний час 5881 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, взагалі не мають житла, що становить 55% від їх загальної кількості.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на начальника служби у справах дітей ОДА Віру САГАЙДАК.

За її словами, сьогодні питання забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, залишається найбільш актуальним для нашого регіону.

Із загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, мають житло 4769 дітей, що становить 45% від загальної кількості дітей зазначеної категорії, з них 6% мають житло, яке не придатне для проживання, уточнила В.САГАЙДАК.

Вона нагадала, що впродовж 2010 року в Донецькій області одержали житло 113 чоловік із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, цього, 2011 року - 13 чоловік одержали житло.

В.САГАЙДАК також сказала, що в Донецькій області створена мережа установ соціального захисту дітей. В даний час діє: 11 притулків для дітей, розрахованих на 470 місць, 1 центр соціально-психологічної реабілітації, розрахований на 30 місць (м. Слов`янськ), ці заклади є комунальною власністю міст і районів.

Крім того, в Донецькій області є 6 установ соціального захисту для дітей, створених громадськими, добродійними, релігійними організаціями і фондами, проектна потужність яких становить 210 місць. За результатами I кварталу 2011 року в притулках області перебувало 678 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, де вони одержали допомогу: медичну, психолого-педагогічну і соціально-правову.