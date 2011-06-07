Сумщина: в ДТП загинув один і травмовані п'ять осіб

У Сумській області в результаті дорожньо-транспортної події загинув один і травмовані п`ять чоловік.

Як повідомили УНІАН у Секторі зі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ УМВС України в Сумській області, в с. Кам`янка Середино-Будського району житель Московської області Російської Федерації, керуючи особистим автомобілем "Хюндай Елантра", рухався у напрямі райцентру С.-Буда. Під час руху він відволікся від керування транспортним засобом і спочатку виїхав на смугу стрічного руху, потім - на ліве узбіччя.

Не впоравшись з керуванням, він з`їхав у кювет, де некерований автомобіль кілька разів перекинувся.

На момент ДТП в автомобілі, разом з водієм, було шість чоловік.

У ДТП загинув 51-річний пасажир, громадянин Російської Федерації. Іншого пасажира, 24-річного жителя Ямпільського району Сумської області, доставлено у дуже тяжкому стані до Середино-Будської райлікарні.

Водій, 1960 р.н., одержав удар грудної клітки. Інші три пасажири звернулися по медичну допомогу до Шосткінської лікарні.

Причини і обставини ДТП з`ясовуються.

За словами пасажирів, водій перебував у стані алкогольного сп`яніння. У нього взято кров для перевірки на наявність алкоголю.