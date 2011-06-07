Донеччина: зареєстровано новий випадок підозри на холеру

У Донецькій області за минулу добу зареєстровано новий випадок підозри захворювання на холеру - у 75-річної жінки.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що зареєстрований випадок підозри на холеру у жінки 75 років, яка проживає в селищі Калініна Волноваського району. З анамнезу встановлено, що хвора вживала рибу, яку їй привезла сестра з Маріуполя. Хвору госпіталізовано в холерний госпіталь Волноваської центральної районної лікарні, обстеження на холеру триває, їй надано консультативну допомогу фахівцями обласного Центру екстреної медичної допомоги, наразі отримує необхідне лікування. У вогнищі проводяться протиепідемічні заходи під контролем фахівців обласної СЕС.

У повідомленні також констатували, що за минулу добу (06.06.2011 р.) нових випадків холери в м. Маріуполі не зареєстровано, виявлено три випадки вібріононосія холерного вібріона у клінічно здорових людей. Таким чином, всього в м. Маріуполі зареєстровано 14 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном і 5 випадків вібріононосійства аналогічного збудника. Стан здоров`я хворих стабільний.

За результатами дослідження в пробах риби (селява), стічної води та морської води, відібраної на пляжі біля готелю «Турист», виділено холерний вібріон, дослідження решти відібраних проб триває.

Тому, можна зробити попередній висновок, що чинником передачі холери в м. Маріуполі могли стати вода з річки Кальміус і морська вода в місцях несанкціонованого скидання стічних вод, а також риба, виловлена в цих місцях, контамінованих холерним вібріоном, підкреслили епідеміологи. Остаточні висновки можна буде зробити після завершення всіх досліджень, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перші випадки захворювання на холеру в Маріуполі були зареєстровані 29 травня 2011 року. Станом на 7.00 6 червня в інфекційному відділенні Маріупольської міської лікарні №4 було підтверджено захворювання на холеру в 14 осіб. Перебіг захворювання – середнього ступеню тяжкості.