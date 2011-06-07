Вода в Чорному морі біля Севастополя відповідає нормам

Санітарно-епідеміологічні служби Севастополя контролюють санітарний стан морської води в Чорному морі біля берегів міста, на сьогодні вона відповідає всім нормам ГОСТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу для журналістів перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ.

«Ви знаєте, що в Україні виявили холеру, і зараз жорстоким чином поставлено питання про контроль ситуації. Службами СЕС проводяться виїзні обстеження об`єктів, досліджуються мікробіологічні показники води. Фахівці міськСЕС повністю зробили моніторинг за пробами морської води в Севастополі. Проби води сьогодні скрізь відповідають нормам», - відзначив віце-губернатор.

За словами С.ЖИВОДУЄВА, температура води в морі сьогодні становить 20,6 градусів тепла, але завтра вода теплішатиме, і вірогідність появи в ній бактерій збільшується.

«Наше завдання сьогодні - чітко контролювати акваторію Чорного моря поблизу Севастополя, щоб не допустити ніяких проблемних ситуацій», - наголосив С.ЖИВОДУЄВ.

Він також запевнив, що всі медичні установи і санепідслужба готові до проведення екстрених невідкладних заходів щодо попередження розповсюдження карантинних інфекцій, зокрема холери.

Заступник головного санітарного лікаря міської СЕС Лариса ТИТОВА сьогодні в «прямому ефірі» телекомпанії «Севастополь» повідомила: «Ми точно також (як в Маріуполі, де зафіксовані випадки захворювання на холеру) посилили контроль і нагляд, щоб не допустити надходження в місто Севастополь небезпечної продукції, зокрема в`яленої, солоної, слабкосоленої риби з Азово-Чорноморського басейну».

Вона повідомила, що проводяться лабораторні дослідження на предмет ідентифікації холерного вібріона. «Ось вже станом на 6 червня було доставлено 55 проб риби різних видів із різних регіонів, різних постачальників, і всі результати негативні», - повідомила Л.ТИТОВА.

Крім того, як повідомила Л.ТИТОВА, з 30 травня по 6 червня досліджено 50 проб морської води на холерний вібріон, і результати негативні. Як додала заступник головного лікаря СЕС, напередодні літнього сезону щонеділі в обов`язковому порядку відбираються зразки проб морської води на всіх пляжах міста, в зонах відпочинку. «Проведено контроль води на гідробіологічний показник, і на сьогодні всюди все відповідає вимогам, перевищення допустимих показників не зафіксовано», - наголосила вона.