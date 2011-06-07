СЕС Донецької залізниці створила оперативний штаб

З метою недопущення розповсюдження захворюваності на холеру державною санітарно-епідеміологічною службою на Донецькій залізниці 3 червня створено і затверджено персональний склад оперативного штабу державної СЕС на дорозі під час локалізації та ліквідації спалаху холери в м. Маріуполі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Донецької залізниці, до складу штабу увійшли представники керівництва залізниці, медичної служби залізниці, МВС України на Донецькій залізниці.

Крім того, видано постанову головного державного санітарного лікаря Донецької залізниці від 1 червня про тимчасову заборону купання і любительську ловлю риби на побережжі Азовського моря оздоровчого комплексу «Урзуф» (дитячий центр «Буревісник», пансіонат «Урзуф», база відпочинку «Урзуф - 2»).

Також на Донецькій залізниці розроблено радіозвернення для відпочиваючих в оздоровчому комплексі «Урзуф» і для пасажирів вокзалу Маріуполь; пам`ятки для провідників і пасажирів поїздів, які відправляються і прибувають на ст. Маріуполь.

За даними Донецької залізниці, фахівцями СЕС на Донецькій залізниці спільно з Маріупольською лінійною СЕС на Донецькій залізниці проводяться рейдові перевірки структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», розташованих у м. Маріуполі (депо Маріуполь, вокзал Маріуполь, поїзд 83/84 "Маріуполь - Київ»), оздоровчого комплексу «Урзуф».

Як нагадує СЕС на Донецькій залізній, в м. Маріуполі станом на 6 червня 2011 зареєстровано 14 хворих на холеру і 2 вібріоносія. Працівників Донецької залізниці серед них немає.

Для виконання заходів, спрямованих на локалізацію і знищення вогнища холери, задіяно 200 співробітників органів державної санітарно-епідеміологічної служби Донецької області, Донецької залізниці та інших, зокрема, 15 співробітників Міністерства охорони здоров`я України, 5 одиниць автотранспорту для оперативних заходів.