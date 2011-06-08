До Маріуполя прибули фахівці протичумної станції

Вчора до Маріуполя прибули фахівці української протичумної станції МОЗ України для надання практичної допомоги у налагодженні та встановленні обладнання для ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція)-діагностики.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні також зазначається, що на сьогодні з метою локалізації та ліквідації осередку холери в м. Маріуполі проведено: бактеріологічне обстеження 116 контактних з хворими в широких межах осередку поширення, екстрена антибіотикопрофілактика; при подвірних обходах оглянуто понад 243 тис. осіб, виявлено 5 хворих з дисфункцією кишковика, які обстежені й госпіталізовані.

Також СЕС інформує, що всього в області через холеру було перевірено 423 об`єкта підвищеного епідризику, складено 179 протоколів про порушення санітарного законодавства, прийнято 17 фінансових санкцій, призупинено експлуатацію 23 об`єктів, на 21 об`єкті обмежено асортимент продукції, знято з реалізації близько 600 кг харчових продуктів, відсторонено від роботи 42 працівників.

Крім того, на санітарно-бактеріологічні показники і холеру відібрано 2,5 тис. зразків питної, морської води, води відкритих водойм, харчових продуктів, у тому числі 60 зразків риби та морепродуктів.

В осередку продовжує працювати комісія МОЗ України, обласних органів охорони здоров`я та санепідслужби.

Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває, підсумовується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 червня в інфекційному відділенні Маріупольської міської лікарні № 4 вже підтверджено захворювання на холеру у 14 осіб. Також зареєстровано випадок підозри на холеру в жінки 75 років, яка проживає в селищі Калініна Волноваського району, вона госпіталізована в холерний госпіталь Волноваської центральної районної лікарні.

Перебіг захворювання у всіх - середнього ступеня тяжкості. Обстеження на холеру тривають.