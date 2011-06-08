Рівненщина: людям заборонено відвідувати ліси

Жителям Рівненської області заборонено відвідувати лісові масиви у зв’язку з підвищеною пожежною небезпекою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Василь БЕРТАШ.

За інформацією обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 6 червня в державному лісовому фонді області вже сталося 26 пожеж на загальній площі майже 30 гектарів.

Лісівники наголошують, що обмеження на відвідування лісів є вимушеним та тимчасовим. Вони звертаються до мешканців Рівненщини з проханням дотримуватись правил протипожежної безпеки, а для відпочинку обирати спеціально облаштовані майданчики.