Чернігівський пологовий отримав обладнання для інтенсивної терапії

Чернігівський пологовий будинок отримав від Фонду допомоги та розвитку дітям Чорнобиля (США) медичне обладнання для проведення інтенсивної терапії новонародженим.

Як повідомив УНІАН головний лікар пологового будинку Василь ГУСАК, обладнання вартістю понад 200 тис. грн. передано медичному закладу у рамках благодійної акції. За допомогою цього обладнання лікарі зможуть на високому рівні одночасно проводити дихальну підтримку 9 немовлятам.

За словами В.ГУСАКА, Чернігівський пологовий будинок є лікарнею-партнером Фонду допомоги та розвитку дітям Чорнобиля майже 10 років. "За цей час, завдяки співробітництву, вдалось значно покращити рівень медичної допомоги тяжкохворим та недоношеним дітям", - сказав лікар.

Він також зауважив, що з 2004 року, коли за підтримки посла США в Україні Джона ГЕРБСТА фонд зібрав кошти на закупівлю перших найсучасніших апаратів штучної вентиляції легень, у пологовому будинку Чернігова розпочалася «нова ера» у проведенні терапії дихальних розладів у новонароджених.

Чернігівський пологовий будинок має статус міського медичного закладу, проте його спеціалісти надають необхідну допомогу жінкам з усього регіону: щорічно тут народжується приблизно 4 тис. малюків, з яких тільки 65% - мешканці Чернігова.

*** Фонд допомоги та розвитку дітям Чорнобиля заснований у 1990 р. після Чорнобильської катастрофи. ФДРДЧ є гуманітарною організацією, що працює для порятунку та покращення життя дітей в Україні.

Мета фонду – забезпечувати високоякісну медичну допомогу дітям із захворюваннями на рак, вродженими генетичними вадами, серцевими хворобами та імунним дефіцитом, а також надавати допомогу неповносправним сиротам.

За час своєї діяльності ФДРДЧ здійснив 32 авіа- й 18 морських перевезень вантажів з медичним обладнанням та товарами вартістю понад 63 млн. доларів США для реалізації медичних програм у 31-й партнерській лікарні та трьох дитячих будинках для інвалідів по всій Україні.