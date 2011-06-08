Волинь: аферисти збирають кошти для "хворих дітей"

У Волинській обласній державній адміністрації заявляють про аферистів, які діють нібито від імені губернатора Бориса КЛІМЧУКА.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Волинської ОДА, «7 червня 2011 року в обласну державну адміністрацію надійшла інформація від місцевого підприємства про те, що благодійний фонд «Софія» з київською пропискою та рахунками у ПАТ «ВТБ Банк» нібито за ініціативою голови облдержадміністрації Бориса КЛІМЧУКА збирає кошти для оздоровлення дітей - сиріт та хворих на діабет. В листах вказані неіснуючі телефони облдержадміністрації та приватний мобільний номер невстановленої особи, яка називається Валентиною».

У зв’язку з цим ОДА офіційно заявляє, що не організовувала жодних спільних проектів з благодійним фондом «Софія» і не несе відповідальності за цільове використання цих коштів.

«Закликаємо волинські підприємства та підприємців бути уважними до подібного роду «слізних телефонних прохань» самозванців та не дозволяти ошукати себе», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі Волинської ОДА, для благодійної і меценатської діяльності Б.КЛІМЧУК ще в 2003 році організував обласний благодійний фонд «Рідна Волинь». За роки своєї діяльності фонд не використовував і не має наміру використовувати «телефонне адміністративне право» у доброчинних справах, підкреслюється в повідомленні.