Під Харковом горить сміттєзвалище

Під Харковом горить Дергачівський полігон твердих побутових відходів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

За його словами, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло вчора о 18.28. Одразу до місця події було направлено 7 відділень спецтехніки, у тому числі автоцистерна, однак після оцінки ситуації на пожежу було додатково направлено 6 пожежних автомобілів і 2 автомобілів спецтехніки. Площа пожежі склала 400 кв. м.

Протягом години пожежу було локалізовано. Для припинення поширення вогню на полігоні працюють бульдозери і трактори, які засипають прогари грунтом.

І.ЛУПАНДІН наголосив, що пожежні розрахунки працювали над гасінням пожежі і вночі.

Станом на 9.00 роботи з ліквідації пожежі на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів тривають, оскільки залишилися окремі осередки вогню.

«Основний осередок вогню ліквідований, зараз ведеться боротьба з локальними вогнищами», - сказав він.

І.ЛУПАНДІН зауважив, що гасіння пожежі ускладнюється тим, що товщина сміття на місці загоряння становить 20-30 метрів.

Він зазначив, що зараз на полігоні відбувається проливка прогарів і розбирання конструкцій.

І.ЛУПАНДІН підкреслив, що поблизу пожежі працює хімічний підрозділ, який постійно бере лабораторні проби повітря і робить аналіз на наявність шкідливих речовин.

«Довколишнім населеним пунктам нічого не загрожує. Лабораторні дослідження підтверджують, що повітря в нормі. Люди можуть не хвилюватися, ситуація під контролем», - наголосив він.

На даний момент роботи на полігоні ведуть близько 100 чоловік, 17 автомобілів, у тому числі рукавна база, автонасосна станція, яка дозволяє підтримувати необхідний тиск в системі. Вживаються усі заходи для ліквідації пожежі.