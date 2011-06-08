Саморобний електричний водонагрівач убив подружжя

У Запорізькій області саморобний водонагрівач став причиною загибелі подружжя.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, через використання електричного водонагрівача в душі загинули 40-річний житель с. Вільшанка Гуляйпільського району області і його 40-річна дружина.

У баку для води на літньому душі був встановлений електричний водонагрівач кустарного виробництва, який підключався через електричний подовжувач до електромережі, що, очевидно, й стало причиною загибелі людей. Найімовірніше, люди загинули внаслідок удару струмом.

Міліція проводить розслідування.