Саморобний електричний водонагрівач убив подружжя
11:05, 08 червня 2011Новини регіонів
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Трагедія у Запоріжжі
У Запорізькій області саморобний водонагрівач став причиною загибелі подружжя.
Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, через використання електричного водонагрівача в душі загинули 40-річний житель с. Вільшанка Гуляйпільського району області і його 40-річна дружина.
У баку для води на літньому душі був встановлений електричний водонагрівач кустарного виробництва, який підключався через електричний подовжувач до електромережі, що, очевидно, й стало причиною загибелі людей. Найімовірніше, люди загинули внаслідок удару струмом.
Міліція проводить розслідування.
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