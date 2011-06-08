Мер Сарн Рівненської області врятував життя людині

Мер міста Сарни Рівненської області Сергій ЄВТУШОК врятував життя чоловікові при пожежі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вчора пізно ввечері С.ЄВТУШОК помітив полум’я на першому поверсі чотириповерхового будинку і повідомив про пожежу рятувальників, після чого, почувши крик, розбив скло і проник у задимлене приміщення. На підлозі він вияв напівпритомного господаря квартири і витяг його на вулицю. Постраждалий перебуває у медичному закладі.

На місце виклику прибули рятувальники, які ліквідували пожежу за кілька хвилин.