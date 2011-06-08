Під час благодійної акції «Серце до серця» зібрали 140 тис грн

Тернопільські волонтери під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» зібрали 140 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час прес-конференції начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Наталія НАЙЧУК.

За її словами, цьогорічна акція була спрямована на допомогу дітям, хворим на цукровий діабет.

«Відповідно, за зібрані кошти буде придбано інсулінові помпи (пристрій для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну – УНІАН), які будуть передані обласній дитячій лікарні. Лікування дітей за допомогою придбаного за благодійні кошти обладнання здійснюється безкоштовно», – запевнила Н.НАЙЧУК.

За її даними, цьогоріч волонтерами стали 673 молодих людей – учні шкіл, студенти, члени молодіжних і дитячих громадських організацій. Збір коштів проводився з 1 по 15 травня.