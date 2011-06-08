У Дніпропетровській області ліквідовано нарколабораторію

Працівники УСБУ в Дніпропетровській області поклали край протиправній діяльності організованого злочинного угруповання, яке виготовляло і збувало наркотичні засоби рослинного походження.

За оцінкою експертів, фінансовий оборот наркоугруповання склав понад 10 млн. грн. на рік, повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

«Нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «опію ацетильованого» з макової соломки зловмисники облаштували в квартирі одного з учасників угруповання в місті Жовті Води. Наркоділки створили широку мережу збуту опію ацетильованого на території міст Жовті Води, П’ятихатки і навколишніх населених пунктів, здебільшого в місцях молодіжного відпочинку. Щонеділі угруповання реалізовувало від 500 мл до 1500 мл наркотику», - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ затримали 6 учасників організованого злочинного угруповання віком від 25 до 37 років. Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, понад 10 кг макової соломки, 600 мл опію ацетильованого, каннабіс, ангідрид оцтової кислоти, інші прекурсори для виготовлення психотропних речовин.

Слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів) Кримінального кодексу України.